Москва и Сухум договорились сотрудничать в социальной и экономической сферах

По словам главы администрации столицы Абхазии Беслана Эшбы, документ также предусматривает сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта

СУХУМ, 8 июля. /ТАСС/. Сухум и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях, в первую очередь предусматривается обмен опытом с российской столицей в решении градостроительных вопросов и транспортной коммуникации. Соглашение подписали в субботу в Сухуме глава администрации столицы Абхазии Беслан Эшба и министр правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Мы долго шли к подписанию соглашения о сотрудничестве с Москвой. Документ предусматривает сотрудничество в самых разных направлениях - здравоохранении, образовании, культуре, спорте, социальной сфере, экономике. Первые шаги, которые мы наметили, это - регулирование вопросов по транспортному движению по городу Сухум, чтобы избегать заторов, и второе - градостроительство и архитектура. Нам помогут в создании очень правильной градостроительной документации, чтобы принимать верные решения, это ближайшие планы, уже определены участники соответствующих рабочих групп", - сказал после подписания соглашения Эшба и подчеркнул, что возлагает большие надежды на развитие этого сотрудничества.

Он отметил, что "правительство российской столицы всегда было рядом с Сухумом и в целом с Абхазией, особенно в послевоенное время, когда республику никто не признавал. "Мы одни из первых на постсоветском пространстве почувствовали, что такое санкции, и в то сложное время в Абхазию приходили гуманитарные грузы из Москвы - продукты питания, троллейбусы, учебники и многое другое", - отметил Эшба. Он поблагодарил делегации из Ростова, Краснодара, Казани, Чебоксар, Донецка, Луганска и Казани, приехавших на празднование Дня города Сухум.

"Москва сегодня - один из лидеров в градостроительстве, развитии социальной сферы и мы хотим обмениваться опытом с коллегами из Сухума. Для нас важно поделиться накопленным в огромном мегаполисе опытом с друзьями в Сухуме. Подписание соглашения - для нас исторический момент", - сказал журналистам Черемин.

В субботу в Сухуме проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города.