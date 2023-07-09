Чернышенко поздравил работников почты с профессиональным праздником

По словам вице-премьера, "Почта России" за 2022 год доставила почти 1,3 млрд писем и бандеролей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Почта России" доставила порядка 1,299 млрд писем и бандеролей за 2022 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравлении работникам почты, опубликованном в воскресенье на сайте правительства.

"За прошлый год почта доставила 1,299 млрд писем и бандеролей. На фоне естественного наблюдаемого на протяжении последних лет сужения рынка письменной корреспонденции объем электронных отправлений из года в год показывает рост. В 2022 году рост составил 45% по отношению к 2021 году - до 238 млн электронных заказных писем", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что почтовая сеть включает 38 тыс. отделений с охватом населения в 144 млн человек. Кроме того, по поручению президента РФ началась модернизация сельских почтовых отделений. Также внедряются цифровые технологии в работу почты и совершенствуются сервисы и логистика.

Чернышенко напомнил, что с 1 мая 2023 года "Почта России" бесплатно принимает посылки для бойцов в зоне СВО. Вице-премьер выразил уверенность в дальнейшем развитии стандартов почты и пожелал работникам отрасли здоровья и благополучия.

9 июля 2023 года в России отмечается профессиональный праздник - День российской почты. Он празднуется ежегодно с 1994 года во второе воскресенье июля. Дата была установлена указом президента РФ Бориса Ельцина от 16 мая 1994 года, "учитывая роль российской почты в историческом развитии Российского государства".