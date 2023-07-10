"Почта банк" сообщил об увеличении трат россиян на ветеринарные клиники на 20%

Средний чек в ветклинике увеличился на 10%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Траты россиян на услуги ветеринарных клиник выросли в первом полугодии 2023 года на 20%, при этом средний чек в ветклинике увеличился на 10%, до 1,4 тыс. рублей. Соответствующие выводы сдержатся в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании "Почта банка".

"За первое полугодие текущего года россияне потратили на услуги ветеринаров на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 120 млн рублей). Средний чек в ветклиниках вырос на 10% и составил 1,4 тыс. рублей", - отмечается в исследовании.

Одновременно с этим количество покупок в зоомагазинах сократилось на 12%, а траты в них снизились на 5% - до 490 млн рублей среди кредитов банка. При этом чек в магазинах для животных вырос на 10% и составил чуть больше 790 рублей, выяснили эксперты.

Исследование основано на итогах анализа транзакций по картам клиентов "Почта банка" за период январь-июнь 2023 и 2022 годов.