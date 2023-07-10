Турция обсуждает строительство второй и третьей АЭС с РФ, КНР и Южной Кореей

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар сообщил, что продолжается огромная работа на АЭС "Аккую"

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Турция планирует построить еще две больших АЭС, для чего ведет переговоры с Россией, Китаем и Южной Кореей. Об этом заявил в понедельник глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Относительно строительства второй АЭС в Синопе и еще одной в регионе Фракия мы продолжаем переговоры. Они идут с Россией, Китаем и Южной Кореей. Строительство начнется на основании межправительственных соглашений, которые поступят на одобрение в парламент, и после получения разрешений. Мы активно вели энергетическую дипломатию до этого и продолжим ее", - цитирует министра телеканал Habertürk.

"Сейчас продолжается огромная работа на АЭС "Аккую". Это крупнейшая в мире атомная стройка, одновременно строятся четыре реактора. Мы начнем вырабатывать электроэнергию в следующем году", - добавил Байрактар.

Министр отметил, что станция в Синопе нужна Турции для увеличения производимой электроэнергии для внутреннего потребления. Однако и во Фракии (северо-западная, европейская часть Турции) "стране необходима большая АЭС". "К 2050-м годам у Турции будет более 20 тыс. мегаватт атомных мощностей. То есть почти четыре "Аккую". При этом некоторые из станции, в Синопе, Франкии, будут традиционными большими АЭС, а часть построена с использованием малых модульных реакторов. Мы тесно сотрудничаем с Великобританией и США по этим технологиям. Такие реакторы могу производиться и у нас", - сообщил Байрактар.

Он также не исключил сотрудничества с Францией в области атомной энергетики. Министр отметил, что Франция работает с Турцией на проекте АЭС "Аккую". "Мы получаем очень серьезную поддержку от Франции в сфере независимого аудита на "Аккую". Высказывается критика, что "Аккую" оставили русским. Но там занято много разных заинтересованных сторон, есть разные независимые аудиторские организации, поэтому ядерная отрасль никогда не будет оставлена [на попечение одной стороны]", - сказал он.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность данная АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной.