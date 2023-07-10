Главы МИД АСЕАН обсудят восстановление в регионе экономики, торговли и инвестиций

Посол Вьетнама в АСЕАН Нгуен Хай Банг считает, что конференция даст возможность странам - участницам "сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов, в том числе на восстановлении региональной экономики, торговле, инвестициях и стабилизации цепочек поставок"

ХАНОЙ, 10 июля. /ТАСС/. Восстановление региональной экономики, торговли и инвестиций обсудят на 56-й встрече министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая пройдет в Джакарте 11-14 июля. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Джакарте посол Вьетнама в АСЕАН Нгуен Хай Банг.

По словам дипломата, предстоящая конференция глав МИД АСЕАН даст возможность странам - участницам "сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов, в том числе на восстановлении региональной экономики, торговле, инвестициях и стабилизации цепочек поставок". В числе других ключевых тем руководители внешнеполитических ведомств стран ассоциации рассмотрят реагирование на такие глобальные вызовы, как изменение климата, отставание в экономическом развитии, защита окружающей среды, борьба с эпидемиями, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности.

Министерская встреча и сопутствующие конференции также дадут возможность странам ассоциации и их диалоговым партнерам подтвердить стратегическую роль механизмов под руководством АСЕАН в сокращении разногласий, укреплении многостороннего доверия, продвижении диалога и сотрудничества, отметил посол Вьетнама.