СМИ: Всемирный банк выделил Филиппинам $600 млн на модернизацию сельского хозяйства

В первую очередь предусматривается финансирование строительства дорог, мостов, ирригационных систем и складов для хранения урожая

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Филиппины подписали с Всемирным банком (ВБ) соглашение о предоставлении кредита на модернизацию и развитие инфраструктуры сельского хозяйства на $600 млн. Об этом в понедельник сообщила газета Manila Standard.

По данным издания, средства пойдут на поддержку проекта развития сельских районов, который министерство сельского хозяйства Филиппин запустило в 2014 году. Целью проекта является "модернизация сельского хозяйства и развитие переработки его продукции" с помощью прямых инвестиций.

В первую очередь предусматривается финансирование строительства дорог, мостов, ирригационных систем и складов для хранения урожая. Проект также поможет обеспечить стабильные поставки продовольствия на рынки, сократить потери урожая.

В правительстве страны полагают, что проект расширит доступ малых и средних крестьянских и рыболовецких хозяйств к ресурсам и современным технологиям, позволит повысить доходность в аграрном секторе и обеспечить страну продовольствием. Ожидается, что в итоге будет создано дополнительно 42 тыс. рабочих мест, улучшится жизнь свыше 450 тыс. крестьян.

Как отметил директор Всемирного банка по Брунею, Малайзии, Филиппинам и Таиланду Ндиаме Диоп, ускоренное развитие сельского хозяйства особенно важно для такой страны, как Филиппины, где в этой отрасли занято почти 60% населения.