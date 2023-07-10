Югра планирует открыть первый Торговый дом в Казахстане

Как отметил гендиректор Фонда развития ХМАО Роман Колупаев, аналогичный вопрос прорабатывается с Белоруссией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планируют открыть Торговый дом в Казахстане в 2023 году. В уже открытой первой аналогичной структуре в Узбекистане регион будет продвигать продукцию деревообработки, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев в понедельник в кулуарах выставки "Иннопром".

"Мы хотим в Казахстане открыть Торговый дом. Сейчас такой запрос имеется от бизнеса и предприятий как Югры, так и Казахстана. Поэтому глубоко прорабатываем данный вопрос. Надеемся в этом году анонсировать [открытие]", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичный вопрос прорабатывается с Белоруссией, поскольку там также большой спрос на продукцию Югры.

Он отметил, что в уже открытом Торговом доме в Узбекистане планируют реализовывать продукцию деревообработки автономного округа. "Сегодня у нас есть большой запрос в Узбекистане на все, что касается деревообработки. Югра традиционно сильна этим направлением. И запрос превышает предложение. Сейчас предприятия Югры актуализируют свои возможности, чтобы закрывать данные потребности, прорабатываются логистические вопросы. Это развивающаяся страна, которая требует много строительных материалов", - пояснил он.

В апреле 2023 года Югра открыла первый Торговый дом региона - в Ташкенте (Узбекистан). Ранее заместитель гендиректора Фонда развития Югры Игорь Усатый уточнял ТАСС, что его смысл - продвижение возможностей малого бизнеса региона в данной стране, в том числе, оказание медицинских услуг. При этом точные сферы взаимодействия ранее находились в проработке.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.