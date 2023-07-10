Краснодарский край представил на "Иннопроме" инновационные разработки в десятке отраслей

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, заключенные соглашения получают дальнейшее продолжение, а не остаются на бумаге

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Краснодарский край представил на открывшемся в понедельник форуме "Иннопром" инновационные разработки в десятке отраслей. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Технологический потенциал края демонстрируют 12 отраслевых предприятий, на стенде представляем инновации в радиоэлектронике, медицинской, стекольной промышленности, металлургии, тяжелом станкостроении и вагоностроении, производстве сельхозмашин", - сказал Кондратьев. Он отметил, что свои новинки представили также краевые производители стройматериалов, котельного и компрессорного оборудования.

При этом у делегации из региона также запланирована деловая программа. "На площадке руководители федеральных и региональных ведомств, представители отраслевых объединений и эксперты обсудят механизмы стимулирования создания новых импортозамещающих производств, развитие межрегиональной кооперации, в том числе, с новыми территориями, и вопросы создания промышленной инфраструктуры", - заметили в пресс-службе краевой администрации. Состоятся переговоры с торговыми представителями России за рубежом, руководителями отраслевых ведомств в дружественных странах и подписание новых инвестиционных соглашений.

Сам Кондратьев считает важным тот факт, что заключенные соглашения получают дальнейшее продолжение, а не остаются на бумаге. "Так, в результате договоренностей, достигнутых в прошлом году, создали промышленный парк "Регион 23" в Мостовском районе, он входит в реестр Минпромторга России, что подтверждает его соответствие федеральным требованиям. Ведем проектирование первого промтехнопарка радиоэлектронной промышленности, под его строительство определили площадку в районе Восточной промышленной зоны Краснодара", - заметил Кондратьев. Кроме того, в регионе стартовало строительство первого в стране комплекса по производству щелочных батареек в Крымском районе, восстановили, по словам губернатора, и работу Армавирского машиностроительного завода.

Как подчеркнул Кондратьев, промышленность края становится драйвером экономики Кубани. Реализуется 27 инвестпроектов по созданию или развитию импортозамещающих производств общей стоимостью 24,2 млрд рублей, за последние три года приток капиталовложений в эту отрасль увеличился почти в два раза: с 9,1 млрд рублей в 2021 году до 17,8 млрд рублей в 2022 году.

В пресс-службе подчеркнули, что делегация Кубани, возглавляемая вице-губернатором Александром Руппелем, принимает участие в "Иннопроме" в пятый раз. Региональную экспозицию организует министерство промышленной политики края и региональный фонд развития промышленности.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.