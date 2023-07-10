Московская область будет работать над доступностью экспорта для малых компаний

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в ближайшее время регион планирует работать над инструментами логистики и комплектования товаров для отправки за рубеж, в дружественные страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют работать над тем, чтобы экспорт стал доступным и понятным как для крупных предприятий, так и малых. В частности, в планах - работа над инструментами логистики, поделился с журналистами губернатор региона Андрей Воробьев в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

"Серьезный вызов, я считаю - <...> экспорт, экспортный потенциал. Считаем важным найти способы сделать экспорт понятным, доступным нашим предприятиям - как большим, так и малым", - сказал он.

В частности, отметил Воробьев, в ближайшее время регион планирует работать над инструментами логистики и комплектования товаров для отправки за рубеж, в дружественные страны. "Товар должен быть конкурентоспособным", - подчеркнул он.

Воробьев уточнил, что в Московской области в этом году открылись почти в три раза больше импортозамещающих предприятий по сравнению с прошлым годом. "Мы открыли 21 предприятие в прошлом году, в этом году - 60. У нас в средствах утверждения 150 проектов, - сказал также он в ответ на вопрос о приросте региона по импортозамещающим проектам.

Воробьев пояснил, что региональный Фонд развития промышленности позволяет бизнесу брать в кредит "дешевые" деньги - под 1-5% . "Это очень здорово стимулирует, когда готовая площадка, когда [есть] "дешевые" деньги", - пояснил он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.