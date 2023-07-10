РСПП выступил против использования налога на сверхприбыль в будущем

Союз, в частности, беспокоит неточность формулировок в текущем варианте законопроекта о сверхприбыли, отметил глава РСПП Александр Шохин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Налог на сверхприбыль предыдущих лет (windfall tax) не должен в дальнейшем применяться в отношении российских компаний, а текущий вариант законопроекта может привести к переплатам. Такое мнение в понедельник журналистам высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Естественно, мы против, чтобы механизм windfall tax использовался в будущем", - сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, уточнив, что РСПП, в частности, беспокоит неточность формулировок в текущем варианте законопроекта о сверхприбыли.

По словам Шохина, в законопроекте необходимо четко прописать, что ошибки и неточности не являются основанием для начисления налога по ставке 10% при условии, что основная сумма уплачена до конца 2023 года. "Потому что, признают депутаты Госдумы в том числе, пятипроцентная норма обеспечительного платежа вместо 10% с января 2024 года - она не прописана однозначно. В частности, если налогоплательщик, уплатив 5% до конца ноября, ошибется в каких-то расчетах, то ему тогда будут пересчитывать налог в январе, боимся, что при нынешних формулировках это может стать массовым явлением", - пояснил он.

Госдума 28 июня приняла в первом чтении законопроект о налоге для крупных компаний на сверхприбыль предыдущих лет. Налог на сверхприбыль - дополнительный прямой корпоративный налог или акциз, который компании выплачивают помимо стандартных налогов с прибыли, оборота и т. д. Он применяется к части прибыли компании или предприятия, превышающей ее средний размер за определенный предшествующий период. Налог вводится в том случае, если правительство считает, что увеличение стандартной налоговой нагрузки для всех участников рынка неприемлемо, но конкретная отрасль или фирмы, используя удачную конъюнктуру, зарабатывают достаточно, чтобы за счет нее можно было увеличить отдачу в бюджет. Как правило, налог на сверхприбыль взимается в периоды острого бюджетного дефицита и служит инструментом восполнения недостающих финансовых средств. При этом его ставки могут достигать 80-100%.