Мишустин поддержал планы по локализации производства китайских автомобилей в РФ

Премьер отметил, что локализация - это "правильный путь"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Локализация производства автокомпонентов и автомобилей китайских компаний имеет большие перспективы для российского рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Иннопром-2023". Вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и главой кабмина Белоруссии Романом Головченко он осмотрел экспозицию российско-китайского ЭКСПО, которое проходит в рамках "Иннопрома".

В ходе осмотра экспозиции главы правительств остановились у стенда компании DongFeng Motor Corporation, которая представила модели, ориентированные на российский рынок, а также планы по локализации производства.

"Очень важно, что коллеги начали заниматься именно локализацией. Денис Валентинович (вице-премьер Денис Мантуров - прим. ТАСС), это как раз, мне кажется, правильный путь, когда мы совместно оцениваем то, что нужно", - сказал глава российского правительства.

"Очень важно, чтобы мы могли именно совместно, в том числе и учитывая возможности, которые есть в России, делать более качественные варианты, подготовленные к российскому рынку. Хорошо, что вы именно таким способом, разрешая локализацию, разрешая производство ряда частей в России совместно такую работу делаете", - добавил Мишустин, обращаясь к представителям этой китайской компании.

"Мы понимаем, насколько это важно. У нас в перспективе будет увеличен модельный ряд по производству в России", - рассказал ему глава "Дунфэн Мотор Рус" Ван Пэн.

В ходе осмотра стенда о сотрудничестве с DongFeng Motor Corporation главам правительств России, Белоруссии и Казахстана также сообщил генеральный директор ООО "Моторинвест" Андрей Резников.

"Наш совместный проект электромобилей Evolute в последние 9 месяцев занимает первое место на российском рынке. Мы расширяем наше сотрудничество. Так, "Моторинвест" совместно с DongFeng с этого месяца начнет совместную дистрибуцию по машинам ДВС (автомобили с двигателем внутреннего сгорания - прим. ТАСС). Также мы начали продажи премиальных машин Voyah в России. Премиальный сегмент сейчас в большом дефиците, бренд Voyah занял первое место уже в июне в сегменте гибридов и электромобилей, и третье и четвертое разделил по премиальному сегменту", - отметил Резников.

Уровень локализации

Мишустин поинтересовался уровнем локализации производства: "Что производите в Липецке?"

"В Липецке производим бренд Evolute. На данный момент там производятся седан и кроссовер. И в третьем квартале мы добавим еще даа кроссовера и семиместный микроавтобус. Все машины электрические, пробег от 400 до 550 километров [на одной зарядке]. По уровню локализации в рамках СПИК мы должны выйти на около 5 тысяч баллов", - сообщил глава "Моторинвеста".

По его словам, также активно идет обсуждение с одной из компаний локализации производства батарей для электромобилей.

"Сколько новых моделей осваиваете?" - поинтересовался Мишустин.

"В Липецке мы 5 моделей планируем производить и также думаем их перечень расширять в сторону гибридов, поскольку пока рынок электротранспорта в России недостаточно развит. Гибридные машины являются переходными между ДВС и электротранспортом", - пояснил Резников.

За первые 6 месяцев 2023 года было реализовано 862 единицы электромобилей Evolute. Совокупные продажи Evolute с момента старта продаж превысили 1 100 единиц. В рамках российско-китайского ЭКСПО планируется объявить о стратегическом партнерстве китайской компании DongFeng с ООО "Моторинвест".

Мишустин вместе с главами правительств Белоруссии и Казахстана также осмотрел представленные на выставке машины компании Changan Motors. Она поставляет в Россию 14 моделей, располагает сетью из порядка 140 сервисных центров. В настоящее время производство автомобилей на территории России не локализовано.