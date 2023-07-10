Мишустин осмотрел несколько типов беспилотников на "Иннопроме"

Премьер-министр России также посетил презентацию обратного инжиниринга критически важных комплектующих в области машиностроения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая международную промышленную выставку "Иннопром", посетил стенд Ульяновской области.

Регион привез на нее сразу несколько типов беспилотников - как прототипы, так и натуральные образцы.

Так, завод "Сигнал" занимается многофункциональными БПЛА, которые могу получать информацию, доставлять грузы весом до 15 кг, выполнять разные хозяйственные работы. Такой дрон - разработка их собственного конструкторского бюро. Предприятие подало заявку на патент.

Российский производитель "ИЛК" представил на "Иннопроме" квадрокоптер "Стрела", который предназначен для мониторинга, транспортировки небольших грузов (до 1,5 кг) и обучения операторов FPV дронов (изображение с них транслируется на монитор, очки или шлем).

Конструкторское бюро автономных систем "Ника" (Ульяновский государственный университет) разработало беспилотники типа "самолет" (может проводить мониторинг местности, аэросъемку) и типа "крыло" (облегченная конструкция позволяет нести больше грузов).

Среди других достижений Ульяновской области - автомобиль скорой медицинской помощи "Соллерс атлант", который позволяет заменить хорошо зарекомендовавший себя ранее "Форд транзит". При этом по некоторым параметрам, например, габариты медицинского салона и мощность двигателя, отечественный автомобиль даже лучше.

Разработки Свердловской области

Отдельно глава российского кабмина остановился и на стенде Свердловской области, которая принимает "Иннопром". Так, инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета презентовал программу обратного инжиниринга (воспроизведения изделия по готовому образцу) критически важных комплектующих.

Среди реализованных им проектов - газовый редуктор, который применяется в газовых автомобилях и автобусах. Запустить серийное производство таких аппаратов планируется с IV квартала 2023 года.

Компания "Интелл Росс" представила твердо-пластичное смазывающие покрытие, которая позволяет повысить ресурс деталей механизмов, подвергающихся трению. Благодаря инновации их износ сокращается в 10-100 раз.