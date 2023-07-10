Банки и брокеры из дружественных стран смогут участвовать в валютных торгах в России

Центробанк будет устанавливать требования и ограничения по допуску к таким торгам и в отношении совершаемых операций

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет правительство России полномочиями по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в валютных торгах. При этом Центробанк будет устанавливать требования и ограничения по допуску к таким торгам и в отношении совершаемых операций.

Как отмечается в сопроводительных материалах, документ нужен для "увеличения количества расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения в таких расчетах доли долларов США и евро". Также закон направлен на "формирование прямых котировок национальных валют дружественных стран к рублю для удовлетворения растущего спроса российской экономики на расчеты в национальных валютах".

По ранее действовавшим правилам, принимать участие в валютных торгах могли только российские резиденты, у большинства из которых не было возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах. Согласно пояснительной записке, это сдерживало рост операций и искажало определение рыночного курса рубля к иностранным валютам на фоне увеличения с февраля 2022 года спроса на операции в тенге, юанях, турецких лирах, киргизских сомах, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и других валютах.