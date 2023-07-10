Мишустин заявил, что российская промышленность стала расти быстрее

По словам премьер-министра, промышленное производство в обрабатывающих отраслях в мае выросло на 12,8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Промышленное производство в России увеличивается, даже несмотря на санкции, и в последнее время этот рост ускорился, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Наша страна последовательно справляется со всеми вызовами. За последние четыре года промышленное производство увеличилось на 7%. При этом в текущем году позитивная динамика ускорилась. И это в условиях разрыва логистических цепочек и беспрецедентного санкционного давления", - указал глава российского кабмина.

Он обратил внимание, что промышленное производство в обрабатывающих отраслях в мае выросло на 12,8%. "Президентом была поставлена задача обеспечить увеличение объемов этого сектора, в том числе - его доли в валовом внутреннем продукте. Будем поступательно ее наращивать", - заверил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что главным драйвером в этом случае остается машиностроительный комплекс. Выпуск такой продукции в мае вырос практически в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По словам главы российского кабмина, в том числе высокие показатели демонстрируют автопром и сектор создания машин и оборудования. Также ускорился рост в металлургии и химическом комплексе, добавил он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.