Мишустин потребовал заранее обновлять образовательные программы под потребности экономики

По словам премьер-министра России, власти уделяют особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров и повышению привлекательности рабочих и инженерных специальностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Образовательные программы и стандарты должны заранее верстаться с учетом потребностей экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

По его словам, власти уделяют и будут уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров и повышению привлекательности рабочих и инженерных специальностей.

"Мы это уже делаем, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет", который позволяет в полной мере учитывать потребности предприятий в сотрудниках. Важно, чтобы обновление образовательных стандартов и учебных программ носило опережающий характер", - подчеркнул Мишустин.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. метров и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. метров.