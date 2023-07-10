Мишустин заявил, что предприятия должны активнее стремиться к экологичности

По словам премьер-министра, нужно активнее уменьшать уровень воздействия на природу, внедрять оборотный цикл водоснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Предприятия должны прилагать больше усилий, чтобы соответствовать экологическим стандартам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Развитие реального сектора экономики должно быть напрямую увязано с вопросами экологии, изменения климата. Необходимо активнее уменьшать уровень воздействия на природу, внедрять оборотный цикл водоснабжения. И применять при этом наилучшие доступные технологии", - отметил он.

Мишустин добавил, что президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена цель снизить выбросы опасных загрязняющих веществ вдвое в ближайшие семь лет. Глава кабмина напомнил, что в 12 промышленных центрах эта работа уже ведется, и через три года выбросы там сократятся не менее чем на 20%.

"А с первого сентября текущего года приступим к реализации таких мероприятий еще в 29 городах. Будем вести тщательный контроль и мониторинг этих проектов", - анонсировал он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.