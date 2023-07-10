"Роснефть" создаст в Красноярске центр хранения и обработки информации

Он будет полностью работать на российских серверах и станет одним из крупнейших в регионе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Сибинтек", внутренний IT-интегратор "Роснефти", создает центр хранения и обработки информации в Красноярске, который будет полностью работать на российских серверах и станет одним из крупнейших в регионе, сообщила компания.

"Новый центр будет управлять информационными системами всех предприятий НК "Роснефть" в Восточной Сибири, обеспечит эффективную обработку и безопасное хранение данных", - говорится в сообщении. Центр будет полностью работать на серверном оборудовании российского производства, что особенно важно для обеспечения информационной безопасности и отказоустойчивости всех ключевых систем, а также позволит проводить обслуживание и ремонт серверного оборудования без прекращения функционирования самого комплекса, отмечает компания.

Как говорится в сообщении, центр полностью покроет возросшие потребности нефтегазового блока "Роснефти" в Красноярском крае, где объем получаемых данных за последнее время существенно увеличил нагрузку на IT-сервисы компании. Компания реализует в регионе проект "Восток ойл", разрабатывает Ванкорский кластер месторождений, продолжает освоение Юрубчено-Тохомского месторождения, также здесь работает СП "Славнефть-Красноярскнефтегаз".