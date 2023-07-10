СМИ: производитель Tesla откроет офис в Малайзии 20 июля

Как сообщила газета New Straits Times, компания также планирует построить в стране сеть станций быстрой зарядки электромобилей

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Американская компания по производству электромобилей Илона Маска Tesla 20 июля откроет первое представительство в Малайзии. Об этом в понедельник сообщила газета New Straits Times со ссылкой на министра инвестиций, торговли и промышленности страны Тенку Зафрула Азиза.

По его словам, Tesla в Малайзии откроет головной офис, сервисные центры и построит сеть станций быстрой зарядки электромобилей. Министр ожидает, что присутствие американского автомобильного гиганта создаст новые рабочие места и расширит участие местных компаний в экосистеме Tesla. Сам Маск не сможет присутствовать на открытии, однако проведет виртуальную встречу с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом до конца текущей недели.

"Я думаю, что речь будет идти не только о сотрудничестве в сфере электромобилей и автомобильного транспорта. Чего мы хотим, так это добиться более высокого инвестиционного потенциала нашего автомобильного сектора и других сфер экономики", - указал министр.

В прошлом году бывший премьер-министр Исмаил Сабри Якоб предложил компании открыть сборочный завод в стране. Он призвал американские компании инвестировать в сферы цифровой экономики и зеленых технологий.