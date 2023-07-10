В Кировской области зарплату ветеринарным специалистам поднимут до средней по региону

Это поможет решить проблему нехватки кадров, заявил губернатор региона Александр Соколов

КИРОВ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области поднимут заработную плату государственным ветеринарным специалистам до средней по региону, что поможет решить проблему нехватки кадров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства области.

"Я принял решение о поэтапном повышении заработной платы государственным ветеринарным специалистам до уровня средней по региону", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Соколова.

Как отметил зампред правительства области Юрий Терешков, в регионе из-за низкого уровня заработной платы отмечается нехватка ветеринарных специалистов. "Уровень зарплаты намного ниже, чем у таких же специалистов в сельхозпредприятиях. Некомплект - порядка 20%, не хватает 104 специалистов", - уточнил Терешков.

По словам Соколова, Кировская область отмечена за оперативную и эффективную работу по ликвидации гриппа птиц.