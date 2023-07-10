Гендиректором "Ильюшин финансы Ко" назначили Михаила Подхватилина

На этом посту он сменит Сергея Туркина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гендиректором лизинговой компании, принадлежащей ОАК, "Ильюшин финанс Ко" (ИФК) назначен Михаил Подхватилин. Об этом говорится в сообщении ОАК. На этом посту он сменит Сергея Туркина.

"Генеральным директором АО "Ильюшин финанс Ко." назначен Михаил Подхватилин, более 15 лет работающий в сфере авиационного лизинга, в том числе на руководящих постах в ГТЛК и во главе ряда лизинговых компаний", - отметили в ОАК.

Ранее он занимал должность руководителя "ВСП - лизинг". Как отметили в ОАК, перед Подхватилиным стоит задача по повышению эффективности работы ИФК и увеличения лизингового портфеля российский самолетов. Так, например, ИФК имеет 11 самолетов Ту-204/214 и Ил-96-400Т, сейчас для них закуплены компоненты, они находятся на ремонте и будут передаваться заказчикам по мере завершения работ.

"Прежний гендиректор Сергей Туркин покинул ИФК, передав компанию в значительно лучшем состоянии, чем она находилась в момент его назначения в 2019 году. Благодаря активному содействию акционеров были урегулированы отношения со многими кредиторами путем погашения и реструктуризации долгов, снята угроза банкротства компании, удалось сохранить активы, которые в настоящее время стали крайне востребованными", - добавили в ОАК.