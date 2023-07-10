"Сбербанкиада" собрала в Казани на летние состязания более 2,5 тыс. участников

Торжественное открытие посетил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Летние спортивные соревнования сотрудников группы "Сбера" стартовали в Казани в понедельник. Торжественное открытие посетил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент ТАСС.

"Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник - "Сбербанкиаду", и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь - любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости", - сказал Греф во время церемонии открытия.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что в Казань прибыли представители регионов РФ, Республики Беларусь, а также филиала в Индии.

"Люди очень соскучились по общению, по спорту, по празднику. <...> Всем нам стоит ждать только одного, что команда <...> одной из самых ключевых компаний нашей страны выйдет более сильная, более сплоченная, готовая к новым задачам, к новым высотам, к новым испытаниям", - сказал Греф журналистам после церемонии открытия.

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а размещаться спортсмены банка будут в построенной к Универсиаде деревне.

11 июля спортсмены разыграют первые медали XIV Сбербанкиады. Торжественное закрытие состоится 13 июля в международном выставочном центре "Казань экспо".

О спартакиаде

XIV лентяя "Сбербанкиада" открылась в Казани 10 июля 2023 года. Общее количество участников - более 2,5 тыс. человек и 18 команд. Соревнования пройдут по 10 видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, бадминтон, кроссфит, шахматы.