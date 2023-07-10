Лавров обсудил с коллегой из Саудовской Аравии взаимодействие в формате ОПЕК+

В МИД РФ отметили, что министры провели "сверку часов" по актуальной международной и ближневосточной проблематике

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Саудовской Аравии - Сергей Лавров и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд - обсудили продолжение взаимодействия двух стран в формате ОПЕК+. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практического выполнения договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, включая дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей, - говорится в сообщении МИД РФ. - Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате ОПЕК+".

В ведомстве отметили, что министры провели "сверку часов" по актуальной международной и ближневосточной проблематике. "При этом были констатированы совпадение или близость принципиальных подходов Москвы и Эр-Рияда в пользу урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политико-дипломатическими средствами с учетом законных интересов всех вовлеченных сторон на общепринятой международно-правовой основе и в соответствии с положениями Устава OOH", - добавили в министерстве.

Встреча прошла "на полях" шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.