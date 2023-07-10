Россия и страны Персидского залива подчеркнули важность совместных усилий в рамках ОПЕК+

Кроме того, министры иностранных дел согласились с необходимостью продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+ с тем, чтобы политика альянса "удовлетворяла интересы производителей и потребителей, а также способствовала росту мировой экономики"

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Россия и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подчеркнули важность совместных усилий в рамках соглашения ОПЕК+ для стабилизации мирового рынка нефти. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ.

"Стороны высоко оценили успешные усилия стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, которые способствовали стабилизации мирового рынка нефти", - говорится в документе, распространенном в понедельник секретариатом региональной организации.

Кроме того, министры иностранных дел согласились с необходимостью продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+ с тем, чтобы политика альянса "удовлетворяла интересы производителей и потребителей, а также способствовала росту мировой экономики".