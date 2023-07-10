Зеленые облигации Москвы приобрели жители 73 субъектов России

Наибольшее количество ценных бумаг купили москвичи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Владельцами зеленых облигаций Москвы для населения стали жители 73 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Наибольшее количество ценных бумаг приобрели москвичи (57% от общего объема продаж), жители Подмосковья (9,8%) и Санкт-Петербурга (5,6%). Заметную активность проявили инвесторы из Тюменской, Тверской, Свердловской, Тульской и Нижегородской областей", - сказала министр правительства Москвы, руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе.

Она отметила, что высокие темпы продаж облигаций подтвердили доверие к Москве как к надежному эмитенту. "Нам удалось создать простой и выгодный финансовый инструмент, способный заинтересовать любого, в том числе человека без опыта инвестирования. Для граждан - это источник дополнительного гарантированного дохода, а для столицы - импульс к дальнейшему развитию зеленой экономики и повышению качества городской среды", - резюмировала Зяббарова.

Вырученные от размещения зеленых облигаций для населения средства направляются на реализацию городского экологического проекта по замене дизельных автобусов на электробусы. Замена одного автобуса на электробус последнего поколения обеспечивает снижение выбросов загрязняющих веществ на 172-233 кг в год и парниковых газов - на 49,4 тонны в год.

Статистика по покупателям

"Типичный покупатель зеленых облигаций Москвы для населения - мужчина средних лет из столичного региона. Средний возраст владельцев ценных бумаг составил 44 года. Самому старшему инвестору - 86 лет, а самому младшему - 18 лет. Более 70% держателей облигаций - мужчины. Подавляющее число покупателей - люди среднего возраста", - добавили в пресс-службе.

Также облигации пользовались спросом у представителей старшего поколения - почти каждый пятый владелец старше 55 лет.

"Соответствие облигаций Москвы для населения требованиям к зеленым финансовым инструментам в Российской Федерации было подтверждено кредитным рейтинговым агентством "Эксперт РА". Выпуск включен в перечень финансовых инструментов устойчивого развития России, который по поручению правительства РФ ведет государственная корпорация "ВЭБ.РФ", - заявили в депфине.

Кроме того, Москва зарекомендовала себя как надежный заемщик и имеет наивысший кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале ААА(RU) от ведущего российского рейтингового агентства АКРА.

Об облигациях

Размещение ценных бумаг началось 30 мая на платформе "Финуслуги" Московской биржи. Зеленые облигации защищены от рыночных рисков, поскольку не обращаются на бирже. Купить их могли только физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Объем размещения облигаций составил два млрд рублей по номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по облигациям - 8,5% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату инвесторы получат 29 августа 2023 года. Срок обращения ценных бумаг - два года с датой погашения 27 мая 2025 года.

"Жители столицы и других регионов приобрели 100% выпущенных зеленых облигаций Москвы для населения. Привлеченные средства направляются на закупку современных электробусов", - резюмировали в департаменте.

Спрос на зеленые облигации был стабильно высоким на протяжении всего срока размещения. Наибольшие объемы продаж фиксировались в первую неделю.

Одной из целей выпуска являлось повышение финансовой грамотности граждан и развитие у них навыков ответственного инвестирования. "И статистика продаж свидетельствует о широком вовлечении именно непрофессиональных инвесторов. Люди рассматривают новый финансовый инструмент как эффективное средство для сохранения и преумножения сбережений", - заключила Зяббарова.