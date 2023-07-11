Госдума рассмотрит отчет об исполнении бюджета-2022

Депутаты также обсудят законопроект о цифровом рубле

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Документ внесен в Госдуму правительством РФ, его представит глава Минфина Антон Силуанов.

Согласно документу, доходы федерального бюджета составили 27,824 трлн рублей, что на 2,802 трлн рублей, или на 11,2%, больше показателя (25,022 трлн рублей), установленного федеральным законом о бюджете на 2022 год, расходы - 31,118 трлн рублей, что на 7,424 трлн рублей, или на 31,3%, больше показателя (23,694 трлн рублей), установленного законом о бюджете, и на 796 млрд рублей, или на 2,5%, меньше показателя (31,914 трлн рублей), установленного сводной бюджетной росписью с изменениями. Дефицит бюджета составил 3,294 трлн рублей при утвержденном бюджетом на 2022 год профиците в сумме 1,327 трлн рублей.

Доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП увеличилась на 3,2 процентного пункта и составила 9,7% ВВП (14,88 трлн рублей), говорится в заключении Счетной палаты.

Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в 2022 году составила 41,6% и по сравнению с 2021 годом увеличилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 35,8%), доля ненефтегазовых доходов составила 58,4% и по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 64,2%).

Также Госдума рассмотрит отчеты об исполнении бюджетов за 2022 год Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда России (ПФР). Все отчеты об исполнении бюджетов принимаются в одном чтении.

Цифровой рубль

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о внедрении цифрового рубля.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 16 марта, определяет понятия "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет". Устанавливаются требования к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счет (кошелька) и доступа к платформе цифрового рубля.

Ко второму чтению законопроекта были уточнены закрепление за Банком России статуса оператора платформы цифрового рубля, порядок организации и обеспечения функционирования такой платформы; особенности совершения операций с цифровыми рублями и взыскания цифровых рублей, учитываемых на счете должника.

Увеличение числа пленарных заседаний

Депутаты также намерены обсудить проект постановления об увеличении числа пленарных заседаний в июле. Совет Думы 10 июля поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина увеличить количество пленарных заседаний Госдумы до конца весенней сессии. Предполагается, что ближайшие две недели депутаты будут проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трех.

Завершающее заседание весенней сессии состоится в среду, 26 июля, после чего до 7 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах. Как отмечал ранее Володин, увеличение числа пленарных заседаний связано с необходимостью до конца сессии рассмотреть некоторые законопроекты.