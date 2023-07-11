Мишустин поручил сформировать прогноз по стройматериалам, чтобы не допускать их дефицита

Глава правительства пояснил, что речь идет о стройматериалах, цена которых составляет более 80% общей сметной стоимости работ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти РФ к 20 июля разработают прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие строительные материалы до 2030 года, чтобы в том числе не допускать их дефицита. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о стройматериалах, цена которых составляет более 80% общей сметной стоимости работ. Прогноз позволит определить меры поддержки производителей таких материалов и не допустить их дефицита", - сообщается на сайте правительства.

Срок исполнения поручения установлен до 20 июля, разработкой прогноза займутся Минстрой, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.