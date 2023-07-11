Провозная мощность Восточного полигона к 2032 году может достичь 255 млн тонн

Замглавы РЖД Андрей Макаров отметил, что сами по себе концессионные инициативы, связанные со строительством крупных тоннелей и мостов, ничего не дадут, если не будет выполнено соответствующее развитие инфраструктуры со стороны холдинга

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Провозная мощность Восточного полигона после завершения третьего этапа модернизации в 2032 году может составить 255 млн тонн. Об этом сообщил журналистам замглавы РЖД Андрей Макаров в рамках брифинга.

"Если получится сейчас начать проектировать этап 3.2, до 2030 года [достигнем провозной мощности - прим. ТАСС] 210 млн тонн. И 255 млн тонн - это полноценный третий этап с завершением в 2032 г. Но это связано как раз с концессионными инициативами", - рассказал он.

Макаров отметил, что сами по себе концессионные инициативы, связанные со строительством крупных тоннелей и мостов, ничего не дадут, если не будет выполнено соответствующее развитие инфраструктуры со стороны РЖД.

Для реализации этапа 3.1 по модернизации Восточного полигона планируется привлечь около 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

В марте замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщал, что компания "БТС-мост" подала концессионные заявки на строительство четырех объектов БАМа в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона. Суммарный объем инвестиций в объекты оценивается в 588 млрд рублей.