Реализация второго этапа Восточного полигона оценивается более чем в 1 трлн рублей

В рамках этого этапа построят 280 объектов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Реализация второго этапа модернизации Восточного полигона оценивается более чем в 1 трлн рублей, сообщил журналистам замглавы РЖД Андрей Макаров.

"Второй этап Восточного полигона, реализацией которого мы сейчас занимаемся, оценивается ориентировочно в 1,082 трлн рублей. Мы включили несколько дополнительных мероприятий в него, и стоимость будет примерно 1,1 трлн рублей - это та сумма, которая рассчитана до конца 2025 года для того, чтобы построить 280 объектов, которыми мы занимаемся в рамках второго этапа", - рассказал Макаров.

Он отметил, что третий этап модернизации Восточного полигона разделен на подэтапы. Провозная способность после первого подэтапа составит 197 млн тонн. Проектирование объектов уже началось.

"Это именно развитие участка от Улака до Ванино. Это чисто БАМовский проект, он включает в себя 84 объекта, которые мы сегодня начали проектировать. Мы в прошлом году получили финансирование, начали проектные работы по этим 84 объектам", - добавил Макаров.

Ранее замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявлял, что на реализацию третьего этапа расширения Восточного полигона планируется выделить около 218 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.