Росатом отгрузил ядерный реактор и комплект парогенераторов для китайской АЭС "Сюйдапу"

После погрузки на баржу комплект отправят в морской порт Санкт-Петербурга, а затем груз будет доставлен в Китай

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 11 июля. /ТАСС/. Завод "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) в Волгодонске Ростовской области во вторник отгрузил корпус ядерного реактора и комплект парогенераторов для третьего энергоблока китайской АЭС "Сюйдапу", которую создают при участии российских специалистов, передает корреспондент ТАСС с производственной площадки "Атоммаша".

Вес отгружаемого оборудования превышает 1,7 тыс. тонн. Отгрузку осуществляют автомобильным транспортом до специализированного заводского причала. После погрузки на баржу комплект оборудования проследует в морской порт Санкт-Петербурга, а затем груз будет доставлен в Китай.

"Производство занимает почти два года. Реактор создан на основе предшественника - отечественного реактора ВВЭР-1000. Он обладает улучшенными параметрами, работой и дополнительными системами безопасности. Сегодня это самый надежный и безопасный реактор в мире. Мощность реактора ВВЭР-1200 выше предшественника на 20%. Он может работать без перегрузки топлива 18 месяцев. Срок службы - 60 лет", - сказал представитель компании в ходе церемонии отгрузки оборудования.

Генеральный директор АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом") Игорь Котов отметил, что это уже вторая отгрузка в 2023 году. "Мы грузим третий реактор и четыре парогенератора. В апреле мы отгружали в Тяньвань, сейчас мы грузим для "Сюйдапу" блок №3. И впереди еще две отгрузки - в августе и сентябре мы будем грузить с вами Аккую и Курскую АЭС", - уточнил Котов.

Генеральный контракт на строительство блоков № 3 и № 4 российского дизайна поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 для АЭС "Сюйдапу" на северо-востоке Китая в провинции Ляонин (округ Хулудао) был подписан в июне 2019 года. С российской стороны контракты были подписаны акционерным обществом "Атомстройэкспорт", а с китайской - предприятиями корпорации CNNC (Сунэнская ядерная энергетическая компания (CNSP), Ляонинская ядерно-энергетическая компания (CNLNPC), Китайская компания ядерной энергетической промышленности (CNEIC). Проектировщиком "ядерного острова" выступает АО "Атомпроект", новые энергоблоки сооружаются по проекту "АЭС-2006". В соответствии с контрактами российская сторона проектирует ядерный остров станции, поставляет ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков, а также окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу и шеф-наладке поставленного оборудования.