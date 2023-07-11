Свыше 60% промпредприятий сохранили в 2023 году уровень цифрового и технического развития

Генеральный директор B2B-маркетплейса "Максмарт" Елена Суховей сообщила, что 25% российских компаний пользуются облачными сервисами, применяют технологии сбора, обработки и анализа больших данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Более 60% российских промышленных компаний в I полугодии 2023 года сохранили уровень инвестиций в цифровое и технологическое развитие, 26% из них стали больше инвестировать в разработку собственных решений. Об этом сообщила в ходе выставки "Иннопром-2023" генеральный директор B2B-маркетплейса "Максмарт" Елена Суховей.

"63% предприятий промышленного сегмента в 2022 году и в I полугодии 2023 года сохранили уровень своих инвестиций в цифровое и технологическое развитие. А 26% из них нарастили объемы инвестирования для разработки собственных комплексных решений", - сказала Суховей.

Вместе с тем, по ее словам, 25% российских компаний пользуются облачными сервисами, применяют технологии сбора, обработки и анализа больших данных.

Однако, по мнению руководителя компании, есть большой спрос на увеличение количества поставщиков для повышения конкурентности закупок и снижения затрат предприятий, а также спрос на переход поставщиков в цифровое пространство для увеличения прозрачности закупочных процессов.

Вместе с тем, по мнению Елены Суховей, цифровая трансформация - это не только и не столько выбор какого-то технологического решения, а прежде всего - это работа со своими бизнес-процессами. "Должна быть базовая автоматизация процессов, сейчас даже в крупных компаниях не всегда есть интеграция между ключевыми IТ-системами. Кроме этого, для бизнес-заказчиков в IТ должны быть выделены менеджеры, которые помогут в реализации задуманного", - считает она.

В свою очередь генеральный директор "СКБ контур" Михаил Сродных считает, что на первый план для российского бизнеса сейчас выходит организация быстрой коммуникации с контрагентами, которая напрямую влияет на их бизнес-эффективность. "Продукты, которые могут решить такую задачу, крайне востребованы. В первую очередь это системы электронного документооборота, в том числе международного и кадрового, а также сервисы видеосвязи", - добавил он.