В Краснодарском крае увеличат субсидии местным бюджетам региона на 4,6 млрд рублей

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что они направляются на реализацию значимых для городов и сельских поселений проектов

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в текущем году увеличат субсидии для местных бюджетов региона на 4,6 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"На июльской сессии законодательного собрания края планируем увеличить субсидии местным бюджетам еще на 4,6 млрд рублей", - сказал Кондратьев. Он пояснил, что субсидии направляются на реализацию значимых для городов и сельских поселений проектов. "Это в том числе строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, софинансируемых из федерального бюджета, обновляем и строим школы, детские сады, спортивные учреждения, которые ждут жители края", - продолжил Кондратьев. По его словам, для поддержки муниципалитетов власти региона установили "комфортный уровень софинансирования - 99,5%". "В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 млрд рублей - 23,5% от распределенного объема", - заметил губернатор.

Он также подчеркнул, что со стороны муниципалитетов необходимо встречное движение, а именно - своевременное исполнение бюджета, проведение необходимых конкурсных процедур, четкий контроль сроков исполнения контрактов.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, помимо ремонта и строительства объектов за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов в муниципалитетах реализуют рекультивацию земельных участков, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и несколько других направлений.