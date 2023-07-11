В МЭР назвали продвижение на маркетплейсах приоритетом в развитии экспорта из РФ в Китай

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач указал на резкий рост электронной трансграничной торговли в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Продвижение на маркетплейсах является приоритетной задачей при развитии экспорта российской продукции в КНР. Такое мнение выразил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на сессии Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Очень важным для нас является продвижение российских товаров на китайских маркетплейсах. Это приоритетная для нас задача. Поскольку понятно, что электронная трансграничная торговля, которая колоссально - таким взрывным темпом - вышла [вперед] именно в период пандемии, когда она позволила людям не снижать свой уровень привычного потребления, при этом максимально сохраняя и выполняя те меры предосторожности, которые требовала от нас эпидемиологическая ситуация в 2022 году", - сказал он.

Вольвач отметил, что сейчас в стране действуют 27 национальных магазинов на 16 иностранных маркетплейсах - здесь представлены более 460 российских экспортеров.

"Актуальной является тема развития бондовых зон, которые предоставляют возможность льготного налогообложения, беспошлинной торговли, [применение] особого режима валютного регулирования. Я знаю, что наши партнеры из Китая активно продвигают данную идею", - добавил он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.