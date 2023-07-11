Иркутская область получит более 121 млн рублей на берегоукрепление Байкала в Байкальске

По словам губернатора Игоря Кобзева, общая протяженность укрепления составит 2,8 км

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Иркутская область получит из резервного фонда правительства РФ более 121 млн рублей на берегоукрепление озера Байкал в городе Байкальске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Из резервного фонда правительства Российской Федерации в Иркутскую область будет направлено 121 млн 360 тыс. рублей на проведение мероприятий по берегоукреплению озера Байкал в Байкальске. В частности, эти средства направят на разработку проектно-сметной документации по строительству гидротехнических сооружений на озере Байкал. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева пресс-служба уточнила, что берегоукрепление проведут в два этапа. Первый - от устья реки Солзан до устья реки Харлахта, второй - от устья Харлахты до устья ручья Красный. "Общая протяженность берегоукрепления составит 2,8 км. Эти технические решения помогут обеспечить надежную защиту береговых участков и предотвратить их разрушение", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Работы по берегоукреплению озера Байкал проведут по программе социально-экономического развития Байкальска, рассчитанной до 2040 года. Разработка проектно-сметной документации должна быть завершена в 2024 году. Строительство запланировано на 2025-2026 годы. По информации министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, главная задача - обеспечить защиту населения и значимых объектов города от негативного воздействия вод озера Байкал.

Моногород Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал в Иркутской области. Градообразующим предприятием был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), который проработал с 1966 по 2013 год. Комбинат находится в завершающей стадии банкротства. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к ликвидации отходов БЦБК.

Правительство РФ в конце декабря 2022 года утвердило программу социально-экономического развития Байкальска. Она включает 62 мероприятия, в том числе по развитию городского хозяйства, туризма, транспортной доступности. При реализации программы будут внедряться современные экологические стандарты. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сделать Байкальск образцом эколого-ориентированного развития.