Лукашенко одобрил предложение закупить зерно в России "пока дешевое"

По словам президента Белоруссии, "зерно всегда пригодится"

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии одобрил решение о закупках зерна в России с целью компенсации небольшого недобора урожая в республике.

"Пока дешевое - надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

О планах компенсировать вызванный погодными условиями небольшой недобор урожая зерна в ходе рабочей поездки белорусского президента в Оршанский район Витебской области сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло. Министр отметил, что закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России необходимо для обеспечения устойчивой работы сферы животноводства. При этом он добавил, что в Белоруссии прогнозируется сбор достаточных объемов зерна, и поставки в рамках госзаказа будут выполнены.