Путин встретится с Костиным 11 июля

На встрече, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ожидается "традиционный рассказ, информирование главы государства о том, как живет, как развивается в нынешних условиях один из крупнейших российских банков"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что рабочий день президента проходит в Кремле. "У него будет на встрече - достаточно регулярно они происходят - руководитель ВТБ [Андрей] Костин", - сказал Песков. На встрече, уточнил он, ожидается "традиционный рассказ, информирование главы государства о том, как живет, как развивается в нынешних условиях один из крупнейших российских банков".

Представитель Кремля также отметил, что российская банковская система "является одним из мировых лидеров по инструментарию, по технологиям, по комфортности для клиентов, для бизнеса". "Это совершенно неоспоримый факт", - заключил он.

"Все остальные кремлевские встречи <...> проходят в закрытом служебном режиме", - добавил пресс-секретарь.