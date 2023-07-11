ММК реализует проект по выпуску кованых валков

Объем инвестиций в проект превысит 14 млрд рублей

ТАСС, 11 июля. На предприятии "Механоремонтный комплекс" (входит в Магнитогорский металлургический комбинат) стартовал проект строительства цеха по выпуску кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, объем инвестиций в проект превысит 14 млрд рублей, сообщили в ММК.

"В ООО "Механоремонтный комплекс" будет создано современное импортозамещающее производство по выпуску кованых рабочих валков для станов холодной прокатки (РВХП), кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки (ОВХиГП), а также крупногабаритных поковок. Объем инвестиций в проект превысит 14 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ММК отметили, что мощность нового цеха составит около 24 тыс. тонн изделий в год, а первая очередь проекта будет реализована в II квартале 2025 года. Полностью завершить проект строительства компания намерена в IV квартале 2026 года. "Основными потребителями новой продукции "Механоремонтного комплекса" станут крупные металлургические предприятия, в числе которых ММК, "Северсталь", НЛМК, "Евраз", "Мечел", ЧТПЗ и "Красный октябрь", - уточнили в ММК.

Директор "Механоремонтного комплекса" Олег Ширяев отметил, что после выхода проекта на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%.

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.