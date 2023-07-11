В Тверской области почти вдвое увеличили размер премии работникам сферы ЖКХ

Ее размер составил 30 тыс. рублей

ТАСС, 11 июля. Размер премии губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства в Верхневолжье увеличили до 30 тыс. рублей. О принятом властями решении во вторник сообщает пресс-служба облправительства.

"В Верхневолжье до 30 тыс. рублей увеличен размер премии губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства. Решение принято на заседании регионального правительства, которое 11 июля провел губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что размер премии составлял 16,5 тыс. рублей, после решения губернатора - 30 тыс. рублей. Прием документов на соискание премии пройдет с 1 по 31 августа 2023 года. "От ежедневной ответственной и эффективной работы специалистов сферы зависит бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса. Оценка их профессиональных заслуг подчеркивает значение их работы для всех жителей Верхневолжья, популяризирует человека труда", - уточнили в пресс-службе.

Губернатор поручил при определении победителей учитывать их участие в подготовке жилищно-коммунального комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду.