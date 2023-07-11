В Сибири планируют восстановить популяцию краснокнижных рыб для возобновления ее добычи

Проект по муксуну рассчитан до 2037 года, по нельме - до 2042 года

ТОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Пять сибирских регионов вошли в федеральный проект по восстановлению популяции краснокнижных рыб в Обском бассейне, сообщил журналистам во вторник глава областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

"Три месяца готовился проект [федеральной] программы комплексной по восстановлению сиговых видов рыб Обского бассейна. Задействованы пять регионов - Новосибирская, Омская, Томская области, ХМАО и ЯНАО. Основная задача стоит - восстановление сиговых. Это муксун, нельма, пелядь - нерестилища находятся в Томской области", - сказал Сиротин.

По его словам, сейчас проект проходит согласования с регионами. Массовые комплексные мероприятия, которые включают в себя усиление мер по охране и искусственное воспроизводство, начнутся в 2024 году. Программа по восстановлению муксуна рассчитана до 2037 года, а нельмы - до 2042 года. "Эта рыба только в девятилетнем возрасте становится половозрелой. Здесь нужно от малька до половозрелой рыбы проследить, как она отнерестилась, сколько дала потомства, потом промвозврат еще должен быть", - пояснил Сиротин длительность программ.

"Основная задача - это вывести сиговых из того запрета для рыболовства, который сейчас существует, чтобы рыба стала доступна для промышленного улова, для коренных малочисленных народов Севера, возможно, и для любительской рыбалки. Все это будет делаться на федеральные деньги, будет выделяться дополнительное финансирование органам рыбнадзора, науке, хозяйствующим субъектам, которые будут выращивать сиговых, имеют маточные стада, оборудование для инкубации и подращивания", - сказал глава департамента.

При этом восстановление начнется уже в 2023 году. В июле планируют выпустить в реку Томь около 1 млн молоди сиговых - муксуна, нельмы, пеляди.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать комплексную программу восстановления популяций сиговых видов рыб - муксуна, нельмы и чира - в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Попробовав их, президент сказал, что "вкуснее ничего не бывает".