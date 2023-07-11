Глава СПбМТСБ предложил ввести нормативы на срочном рынке топлива для его покупателей

Это может помочь избежать неадекватного движения цен на топливо, считает Алексей Рыбников

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Введение минимальных нормативов на срочном биржевом рынке нефтепродуктов для покупателей, а не только для продавцов, могло бы помочь избежать неадекватного движения цен на топливо. Такое мнение высказал журналистам президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго предложили реализовать 1% от установленных минимальных нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже по контрактам на срочном рынке. Сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива. Таким образом, 1% от этих объемов будет реализовываться на срочном рынке.

"1%, при всей кажущейся простоте, тема сильно непростая, потому что даже на физическом рынке периодически возникают вопросы: вот у продавцов есть обязанность продавать, было бы здорово, чтобы была такая симметрия со стороны покупателей. На срочном рынке эта проблема может усугубиться, - сказал он. - Здесь надо аккуратно двигаться, чтобы не возникло такого, что одна сторона обязана продавать, а у второй стороны нет обязанностей покупать".

Рыбников отметил, что в результате неравного положения продавцов и покупателей на срочном топливном рынке может произойти неадекватное движение цены. "Мне лично представляется, что вот этот более лайтовый вариант - это правильная история на данном этапе", - добавил он.

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов подчеркнул, что торговля топливом на срочном рынке, где товар поставляется с глубиной в 12 месяцев, даст достаточно прогнозируемую картину на год вперед и даст возможность покупателям и продавцам планировать свою ресурсообеспеченность на более долгий горизонт.

В свою очередь управляющий директор биржи Сергей Трофименко привел данные по объемам продаж нефтепродуктов через срочный рынок за последние несколько лет. Так, в 2021 году через этот механизм было реализовано 892 тыс. т топлива, что составляет почти 1% от всех поставок на внутренний рынок. В 2022 году показатель упал практически в три раза, до 318 тыс. т, а в первом полугодии 2023 года он составил 195 тыс. т, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы видим, что срочный рынок до 2022 года активно рос. После 2022 года наступила стабилизация, но существенного роста мы не видим. Срочный рынок работает, когда на рынке появляется ощущение риска. Есть риск - им нужно управлять. Или если есть потребность в фиксации цен на каком-то временном горизонте. Совместный приказ [ФАС и Минэнерго] - это хорошая практика на рынке, нужно определиться с вариантами реализации", - заключил Трофименко.