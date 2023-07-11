В Свердловской области намерены построить завод по производству лифтового оборудования

На предприятии планируют производить от 500 единиц техпродукции в год

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Девелопер "Кортрос" и Могилевский завод лифтового машиностроения подписали соглашение о строительстве завода по производству лифтового оборудования в Свердловской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба застройщика.

"Соглашение о намерениях между группой компаний "Кортрос" и ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" в присутствии правительства Свердловской области и министерства промышленности Республики Беларусь подписано в рамках Иннопром-2023. Документ касается реализации инвестиционного проекта по созданию в регионе производственной площадки для выпуска лифтового оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны намерены сотрудничать в развитии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в вопросах, касающихся импортозамещения лифтов и лифтового оборудования, в том числе для жилых домов. Ожидается, что на территории Свердловской области появится завод по производству лифтового оборудования, рассчитанный на мощность от 500 единиц в год. Подъемники будут перевозить жителей будущего микрорайона под проектным названием "Академический-2", который возведут в Екатеринбурге в районе улиц Лучистая - ЕКАД. С 2023 до 2040 года здесь построят около 8 млн кв. м жилья.

По словам директора по закупкам ГК "Кортрос" Александра Копина, старт проекта запланирован на 2023 год. "Проектом предусмотрено размещение на территории района Академический сборочного производства лифтов. Это будут инновационное высокоскоростное оборудование со скоростью 2,5 м/с, а чуть позже и 4 м/с", - отметил он.

Подписи в соглашении поставили генеральный директор ГК "Кортрос" Станислав Киселев, от белорусской стороны - заместитель генерального директора предприятия Антон Бельский. Правительство региона принимающей стороны представил губернатор Евгений Куйвашев, а от министерства промышленности РБ присутствовал глава ведомства Александр Рогожник.

Ранее сообщалось, что на выставке также было заключено межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности.