Дума одобрила в I чтении законопроект о праве ЦБ предоставлять Счетной палате данные об АО

Поправки вносятся в федеральные законы "О рынке ценных бумаг", "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и "Об акционерных обществах"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект о наделении Банка России полномочиями предоставлять Счетной палате по ее запросам информацию, необходимую для государственного контроля в отношении хозяйственных обществ. Законопроект инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Поправки вносятся в федеральные законы "О рынке ценных бумаг", "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и "Об акционерных обществах".

В законодательство последовательно вводятся изменения, позволяющие отдельным эмитентам публично не раскрывать или частично не раскрывать корпоративную информацию, что связано с санкциями, говорится в пояснительной записке. При этом в случае неопубликования такой информации в соответствии с требованиями законодательства эмитенты направляют ее в Банк России. "Таким образом Банк России становится единственным держателем полной корпоративной информации в рамках исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением эмитентами требований законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах", - указывают авторы документа.

Между тем Счетная палата получила в 2020 году полномочия проводить внешний государственный аудит в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах, а также коммерческих организаций с долей таких товариществ и обществ в их уставных капиталах.

Реализация предлагаемых норм позволит Банку России передавать Счетной палате сведения, получаемые от организаций, созданных в форме акционерного общества. ЦБ будет предоставлять информацию с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в интернете, с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.