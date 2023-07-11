"Казмунайгаз" и "Лукойл" не выявили углеводороды при бурении поисковой скважины на Женисе

В казахстанской компании подчеркнули, что вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20%

АСТАНА, 11 июля. /ТАСС/. Казахстанская "Казмунайгаз" (КМГ) не обнаружила углеводородов при бурении поисково-разведочной скважины в рамках проекта "Женис" на шельфе Казахстана, реализуемого совместно с "Лукойлом". Об этом сообщила пресс-служба КМГ.

"Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции партнера в лице компании "Лукойл" по механизмам кэрри-финансирования. Кэрри-финансирование подразумевает 100% инвестиций со стороны партнера - участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются. К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался", - говорится в сообщении. При этом в компании подчеркнули, что вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20%.

В КМГ отметили, что результаты работ помогли уточнить информацию о строении недр в пределах этого осадочного бассейна для корректировки стратегии дальнейшего геологического поиска по другим проектам компании.

"Лукойл", Министерство энергетики Казахстана и "Казмунайгаз" в апреле 2019 года заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря. Оператором проекта является совместное предприятие "Лукойла" и "Казмунайгаза" - Zhenis Operating, которым стороны владеют на паритетных основах. В соответствии с подписанным контрактом, основными минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D.