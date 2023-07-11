"Атомэнергопром" отчитался о прибыли более чем в 77 млрд рублей за январь - июнь

Выручка от основной деятельности компании за тот же период составила 5,45 млрд рубля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за первые шесть месяцев текущего года составила 77,2 млрд рублей, выручка от основной деятельности за тот же период составила 5,45 млрд рубля. Такие данные приводятся в промежуточном бухгалтерском отчете компании, опубликованном во вторник на портале раскрытия информации.

Основную часть финансовых поступлений обеспечили доходы от участия в других организациях - 57,9 млрд рублей и прочие доходы, составившие 39,2 млрд рублей. Годом ранее компания отчиталась о полугодовых убытках в 42,4 млрд рублей и выручке в 0,99 млрд рубля.

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту. На конец марта 2023 года 95,33% размещенных акций принадлежало госкорпорации "Росатом" (обыкновенные акции), 4,67 % - Минфину РФ (привилегированные акции). По данным на конец 2022 года, общее число организаций, входящих в состав группы "Атомэнергопром", составляло 222, из которых 187 зарегистрированы в Российской Федерации, остальные 35 зарегистрированы в зарубежных странах.