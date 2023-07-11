ЦБ заявил, что рост средств населения в банках в июне сопоставим с майскими значениями

Годовой прирост составил 11,6%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Динамика роста средств россиян в банках в июне, по предварительным данным, сопоставимы с майскими показателями, когда годовой прирост средств населения в банках составил 11,6%. Об этом сообщается в материалах Банка России, опубликованных на сайте регулятора.

"Динамика средств населения в банках в июне, по оперативным оценкам, была возрастающей и сопоставимой с изменением в мае. Средства физлиц накапливались в первой половине июня на текущих счетах. Потенциальный рост ставок по депозитам при повышении ключевой ставки вкупе со снижением инфляционных ожиданий населения может поддерживать привлекательность депозитов в банках, - отмечается в документе. - Доля валют, замещающих международные резервные валюты, в средствах физлиц в банках может возрастать и замедлять снижение валютизации депозитов, однако развитие тенденции будет определяться динамикой предпочтений иностранной валюты при сохраняющейся умеренной доходности сбережений в альтернативных валютах".

Годовой прирост средств населения в банках в мае составил 11,6% против 10,6% в апреле. В ЦБ также отметили, что в мае сокращение валютных депозитов физлиц замедлилось. "Приток средств на депозиты в валюте при этом наблюдался на срочности от одного года, обеспеченный увеличением объема вкладов в юанях. Валютизация средств физлиц на счетах и вкладах в банках в мае обновила исторический минимум, снизившись до 9,8%", - указали в регуляторе.