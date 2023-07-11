ЦБ допустил некоторую коррекцию ставок по кредитам вверх во второй половине года

Ставки по депозитам в российских банках в июне, по оперативным оценкам, были вблизи уровней апреля-мая

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Банк России допускает корректировку кредитных ставок вверх в III и IV кварталах на фоне объявленных ранее планов ЦБ РФ по ужесточению денежно-кредитной политики. Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

"На горизонте III - IV кварталов 2023 года сохраняется пространство для дальнейшей корректировки вверх кредитных ставок ввиду озвученных на заседании 9 июня планов Банка России приступить к ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы из-за постепенного увеличения текущего инфляционного давления. В розничном сегменте некоторому росту ставок дополнительно могут способствовать реализуемые Банком России меры по охлаждению активности в сегментах ипотеки с низким первоначальным взносом и потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой", - отмечается в материалах.

При этом в мае - июне, по оперативным оценкам ЦБ, кредитные ставки умеренно возросли, несколько более заметно - в розничном сегменте. Ставки рыночной и льготной ипотеки ключевых участников рынка в июне практически не изменились.

Ставки по депозитам в российских банках в июне, в свою очередь, по оперативным оценкам, были вблизи уровней апреля-мая.

"Ставки по депозитам в июне, по оперативным оценкам, были вблизи уровней апреля-мая. Рост спроса на наличные деньги во второй половине июня также не повлиял на динамику депозитных ставок, учитывая краткосрочность эффекта", - указали в ЦБ.