ЦБ отметил замедление розничного кредитования банков в июне

В регуляторе ожидают рост спроса населения на новые кредиты во втором полугодии 2023 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первые признаки замедления розничного кредитования банков РФ, по предварительным оценкам, наметились в июне, корпоративное - продолжило расти сопоставимыми с маем темпами, следует из материалов Банка России.

"По предварительной оценке, в июне наметились первые признаки замедления розничного кредитования. Тем не менее ожидания роста спроса населения на новые кредиты во втором полугодии 2023 года, зафиксированные в предварительных итогах обследования УБК ( условия банковского кредитования) во II квартале, создают условия для поддержания достаточно высокого прироста банковского портфеля розничных кредитов в краткосрочной перспективе", - говорится в материалах.

В то же время, согласно материалам ЦБ, в июне рост корпоративного кредитования продолжился сопоставимыми с маем темпами.

Как отмечает регулятор, ожидаемое банками - участниками обследования УБК повышение спроса компаний на кредиты во втором полугодии 2023 года будет способствовать сохранению стабильной динамики портфеля корпоративных кредитов в краткосрочной перспективе при условии отсутствия новых сложностей со стороны внешних условий.