11 июля, 16:02

Розничное кредитование банков РФ в июне замедлилось

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первые признаки замедления розничного кредитования банков РФ, по предварительным оценкам, наметились в июне, следует из материалов Банка России.

"По предварительной оценке, в июне наметились первые признаки замедления розничного кредитования. Тем не менее ожидания роста спроса населения на новые кредиты во втором полугодии 2023 года, зафиксированные в предварительных итогах обследования УБК (условия банковского кредитования - прим. ТАСС) в II квартале, создают условия для поддержания достаточно высокого прироста банковского портфеля розничных кредитов в краткосрочной перспективе", - говорится в материалах. 

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