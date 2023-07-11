Иран выразил готовность вложить $25 млн в создание цементного завода под Астраханью

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что регион заинтересован в реализации проекта

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Посол Ирана в России Казем Джалали на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным предложил региону стать большим хабом по цементному производству, инвестиционный проект по возможному созданию цементного завода в регионе оценили в сумму около $25 млн.

"Мы заинтересованы в том, чтобы вкладывать около $25 млн в сферу цемента. чтобы перемалывающие установки при производстве цемента, которые у нас есть на севере Ирана, перенести на территорию России. Мне кажется, это очень хороший инвестиционный проект, который можно реализовать на территории Астраханской области. Это может превратить регион в некий большой хаб по цементу не только в Астрахани, но и в близлежащих регионов", - сообщил Джалали на встрече.

Как уточнил ТАСС Джалали, инвесторы посетят регион в предстоящий месяц, чтобы обсудить вопросы, связанные с возможным размещением иранского производства в Астраханской области.

"Спасибо большое, что вы выбираете Астраханскую область в рамках предложения по вложению инвестиций. Вопрос поставки и производства цемента для нас очень важен, поскольку мы сегодня являемся одним из крупнейших потребителей иранского цемента. Организация производства цемента для собственных нужд и близлежащих регионов тоже для нас может стать интересным проектом", - сообщил Бабушкин на встрече с иранской делегацией.

11 июля в Астраханскую область приехала иранская делегация во главе с послом Ирана в России Каземом Джалали. В состав делегации также вошли представители совместной Российско-Иранской торговой палаты, иранской съемочной группы документального фильма об отношениях с Астраханской областью "Море добра".

О взаимодействии с Ираном

В 2022 году власти Астраханской области подписали программу сотрудничества в сфере логистики и судостроения с крупнейшим иранским фондом "Мостазафан" на период до 2026 года, предполагающую, в том числе, наращивание грузоперевозок по МТК "Север-Юг". Более 90% грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следует в иранском направлении. В регионе работают более 100 предприятий с участием иранского капитала, инвесторы вкладывают средства в развитие портовой инфраструктуры области, реализуют проекты в сфере промышленности, у субъектов есть много точек пересечения в истории, культуре и сфере образования.