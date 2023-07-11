Финансирование ДНД в Белгороде намерены перенаправить на нужды самообороны

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, воплощение идеи добровольной народной дружины было искажено, так как ее сотрудники работают на вахтах в общежитиях

ТАСС, 11 июля. Работу добровольной народной дружины (ДНД) в Белгороде организовали формально, поэтому выделенное ей финансирование перенаправят на нужды самообороны. Об этом сообщил во вторник во время прямого эфира в "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У меня претензии по работе ДНД в Белгороде очень большие, потому что набирают много молодых людей, особенно девчонок - все это выглядело достаточно формально. Деньги тратим, а результат нет, работа для массовости", - сказал Гладков.

Он отметил, что воплощение идеи ДНД было искажено, так как сотрудники дружины работают на вахтах в общежитиях. "Деньги, которые выделены на ДНД, их перенаправить на содержание или на выплаты частичных затрат, которые возникают у членов самообороны, потому что это боеспособные подразделения, которые могут справляться со многими задачами, в том числе и в Белгороде", - добавил Гладков.

В конце июля власти Белгородской области заявили о том, что планируют выплачивать материальное поощрение дружинникам, действующим в регионе с марта 2022 года, из средств, выделенных на деятельность ДНД. Всего в Белгородской области организовали 430 добровольных народных дружин, в том числе 24 казачьих.