РФ призвала к запуску консультаций со странами АСЕАН по использованию нацвалют

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия выступает за запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с государствами АСЕАН, включая Индонезию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"Интересам практической кооперации между Россией и государствами АСЕАН, включая Индонезию, отвечал бы запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах. Готовы к предметной работе на данном и всех других перечисленных мною направлениях", - указал министр.

В этом контексте Лавров отметил, что России есть что предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона и зоны Индийского океана. "Россия - один из ведущих мировых поставщиков продовольствия, нефти, газа, ценных минералов, в том числе редкоземельных металлов, - продолжил глава МИД РФ. - В азиатские государства идет подавляющая часть российского экспорта агропродукции - 60%. За прошлый год наша внешняя торговля со многими партнерами на международной арене, в том числе в Азии, выросла в разы".

Министр также обратил внимание на то, что РФ удалось добиться впечатляющих результатов в развитии кластера высокотехнологического производства. "Наша страна входит в топ-10 по цифровизации госуправления, научным достижениям и изобретениям в робототехнике, квантовых технологиях и технологиях искусственного интеллекта, развитию "умных" городов", - добавил он.

Среди прочего, Лавров напомнил, что эпидемиологи стран АСЕАН смогли познакомиться с российскими наработками в области противодействия инфекционным заболеваниям в рамках трехлетней программы повышения квалификации, завершившейся в конце 2022 года.